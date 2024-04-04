В Сампурском округе на трассе загорелась иномарка. Авария произошла на автодороге Р-22 "Каспий". По предварительной информации, у автомобиля "Lada Kalina" порвался ремень ГРМ и водитель остановился на обочине.
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