Водителя автобуса в Петрозаводске накажут за изменение маршрута

Недобросовестные водители автобусов оштрафованы на 800 тысяч рублей В Петрозаводске специалисты городской администрации совместно с сотрудниками Ространснадзора и ГАИ провели проверку работы маршрутных автобусов на Ключевой.
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