Илон Маск срубил $35 млрд за неделю и стал богатейшим человеком в истории Земли

В минувшую пятницу состояние главы Tesla Илона Маска (Elon Musk) достигло исторического максимума в $347,8 млрд, побив предыдущий рекорд в $340,4 млрд, установленный в ноябре 2021 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).
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