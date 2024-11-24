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Мировое обозрение

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Илон Маск срубил $35 млрд за неделю и стал богатейшим человеком в истории Земли

Илон Маск срубил $35 млрд за неделю и стал богатейшим человеком в истории Земли

В минувшую пятницу состояние главы Tesla Илона Маска (Elon Musk) достигло исторического максимума в $347,8 млрд, побив предыдущий рекорд в $340,4 млрд, установленный в ноябре 2021 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).

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