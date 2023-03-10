Bloomberg: Турция с 1 марта запретила транзит в Россию санкционных товаров

Турция с 1 марта прекратила транзит санкционных товаров в Россию, поскольку Евросоюз и США оказывают давление на партнеров, требуя поддержать антироссийские меры, сообщило 10 марта Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.