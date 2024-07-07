Александр Бельский поздравил работников морского и речного флота

Он поблагодарил за службу и пожелал крепкого здоровья Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в своем Телеграм-канале поздравил с профессиональным праздником работников морского и речного флота России.
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