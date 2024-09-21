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Ставить на колени, доводить до инсульта. Мигранты диктуют свои условия в школах: Под угрозой дети и учителя

Ставить на колени, доводить до инсульта. Мигранты диктуют свои условия в школах: Под угрозой дети и учителя

Как сделать, чтобы ситуации, когда зарвавшееся быдло наезжает на учителей, не повторялись? Вчера    сначала   посмотрела,   как  некий   не имеющий  национальности (сперва  говорили,    что  он    мигрант,    потом  -  что  цыган) гражданин  из  Челябинска,   обматеривший     и  доведший   не  то  до  инфаркта,  не  до  до  инсульта   учительницу   с  тридцатилетним   стажем,   посмевшую  сделать  замечание  его  сыну,  принёс   на   камеру    "на  отцепитесь"  дежурные    извинения.

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Комментарии
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Людмила Семенова
Чудовищно... как же всё это допущено, а ведь всё было прозрачно и понятно, к чему всё идёт, ещё в 90-е!
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13 час.
Борис Коренский
Чиновники-единоросы ПРОТИВ ПРИЯТИЯ ЗАКОНОВ              &quot;О мигрантах&quot;  ТРЕТИЙ ГОД ПОШЕЛ КАК В ДУМЕ ЧИТАЮТ (или только учатся читать) Скорей всего проекты законов отправили в США для внесения изменений и перевода на АНГЛИЙСКИЙ! Единоросы другого языка не признают. Эти ТВАРИ-единоросы  свои семьи перевезли в страны которые ПРАКТИЧЕСКИ ВОЮЮТ ПРОТИВ РОССИИ. Только в одном Лондоне проживают более ДВУХСОТ ТЫСЯЧ СЕМЕЙ из банды ЕЛИНОРОСОВ  и сами постоянно туда летают           (в командировку по делам ПРЕДАТЕЛЬСТВА)!?!?..
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12 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Сучонок
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12 час.

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