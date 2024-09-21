Ставить на колени, доводить до инсульта. Мигранты диктуют свои условия в школах: Под угрозой дети и учителя

Чудовищно... как же всё это допущено, а ведь всё было прозрачно и понятно, к чему всё идёт, ещё в 90-е!

Борис Коренский

Чиновники-единоросы ПРОТИВ ПРИЯТИЯ ЗАКОНОВ "О мигрантах" ТРЕТИЙ ГОД ПОШЕЛ КАК В ДУМЕ ЧИТАЮТ (или только учатся читать) Скорей всего проекты законов отправили в США для внесения изменений и перевода на АНГЛИЙСКИЙ! Единоросы другого языка не признают. Эти ТВАРИ-единоросы свои семьи перевезли в страны которые ПРАКТИЧЕСКИ ВОЮЮТ ПРОТИВ РОССИИ. Только в одном Лондоне проживают более ДВУХСОТ ТЫСЯЧ СЕМЕЙ из банды ЕЛИНОРОСОВ и сами постоянно туда летают (в командировку по делам ПРЕДАТЕЛЬСТВА)!?!?..