Как сделать, чтобы ситуации, когда зарвавшееся быдло наезжает на учителей, не повторялись? Вчера сначала посмотрела, как некий не имеющий национальности (сперва говорили, что он мигрант, потом - что цыган) гражданин из Челябинска, обматеривший и доведший не то до инфаркта, не до до инсульта учительницу с тридцатилетним стажем, посмевшую сделать замечание его сыну, принёс на камеру "на отцепитесь" дежурные извинения.
Ставить на колени, доводить до инсульта. Мигранты диктуют свои условия в школах: Под угрозой дети и учителя
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Людмила Семенова
Чудовищно... как же всё это допущено, а ведь всё было прозрачно и понятно, к чему всё идёт, ещё в 90-е!
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13 час.
Борис Коренский
Чиновники-единоросы ПРОТИВ ПРИЯТИЯ ЗАКОНОВ "О мигрантах" ТРЕТИЙ ГОД ПОШЕЛ КАК В ДУМЕ ЧИТАЮТ (или только учатся читать) Скорей всего проекты законов отправили в США для внесения изменений и перевода на АНГЛИЙСКИЙ! Единоросы другого языка не признают. Эти ТВАРИ-единоросы свои семьи перевезли в страны которые ПРАКТИЧЕСКИ ВОЮЮТ ПРОТИВ РОССИИ. Только в одном Лондоне проживают более ДВУХСОТ ТЫСЯЧ СЕМЕЙ из банды ЕЛИНОРОСОВ и сами постоянно туда летают (в командировку по делам ПРЕДАТЕЛЬСТВА)!?!?..
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12 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Сучонок
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12 час.
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