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Уролог призвал не пить слишком много за один раз

Уролог призвал не пить слишком много за один раз

  Уролог Лубенников предупредил, что выпитые три-четыре литра воды могут вызвать отек мозга Оптимальной дневной нормой воды для взрослого человека  Уролог Лубенников предупредил, что выпитые три-четыре литра воды могут вызвать отек мозга Оптимальной дневной нормой воды для взрослого человека считается объем в полтора — два с половиной литра, рассказали уролог-андролог, доктор медицинских наук, медицинский центр СИТИЛАБ Александр Лубенников и терапевт, главный врач наркологической клиники «Детокс» Артем Меринов.

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