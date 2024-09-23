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Петербургский дневник

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Россиянам рассказали о курсе рубля на конец сентября

Россиянам рассказали о курсе рубля на конец сентября

Прогноз сделал аналитик Максим Тимошенко На курс рубля на этой неделе будут влиять разнонаправленные факторы, отметил в интервью РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

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