Россиянам рассказали о курсе рубля на конец сентября

Прогноз сделал аналитик Максим Тимошенко На курс рубля на этой неделе будут влиять разнонаправленные факторы, отметил в интервью РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.
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