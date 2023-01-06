Овечкин забил 809-й гол в НХЛ. До Гретцки – 85 шайб

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин реализовал большинство в матче с «Коламбусом» (6:2). Россиянин забил 809-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги.
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