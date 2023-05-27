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Похоронили мужчину, расстрелянного укродиверсантами. Он состоял в теробороне, но был безоружным

Похоронили мужчину, расстрелянного укродиверсантами. Он состоял в теробороне, но был безоружным

23 мая (второй день контртеррористической операции в Белгородской области) губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что от рук укротеррористов погиб житель села Козинка Грайворонского района, а супруга погибшего находится с ранениями в больнице.

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