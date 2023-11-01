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30 гениальных актов вандализма от уличного художника из Франции

30 гениальных актов вандализма от уличного художника из Франции

Французский уличный художник Кэл Дессан (Cal Dessins) — настоящий творческий хулиган! Он расписывает городские стены и тротуары в стиле уличных вандалов — увидев какое-нибудь пятно на стене, непременно добавит к нему что-нибудь свое.

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