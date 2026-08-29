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Царьград

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Врачи предупредили любителей освежиться в реке и озере: последствия могут быть не такими безобидными

Врачи предупредили любителей освежиться в реке и озере: последствия могут быть не такими безобидными

Любителям летнего отдыха у воды стоит прислушаться к новым данным учёных. Исследование, опубликованное в International Journal of Hygiene and Environmental Health, показало: даже купание в водоёмах, полностью соответствующих европейским стандартам чистоты, не гарантирует отсутствия проблем со здоровьем.

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