Отечественная вакцина от рака будет бесплатной для пациентов

Созданная НМИЦ радиологии Минздрава России и Институтом молекулярной биологии имени Энегельгардта онколитическая вакцина «Энтеромикс» показала высокую эффективность в ходе доклинических исследований, получено разрешение на набор исследовательской группы для проведения клинических испытаний.
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