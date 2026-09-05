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Венера меняет правила игры: кому звезды дадут шанс, а кому придется притормозить 7-13 сентября

Венера меняет правила игры: кому звезды дадут шанс, а кому придется притормозить 7-13 сентября

Гороскоп на предстоящую неделю для всех знаков зодиака. Гороскоп. 123RF/legion-media.ru Первая половина недели больше подходит для практичных решений, а ближе к выходным возрастает роль социальной коммуникации, которая принесет неожиданные новости.

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