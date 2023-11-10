"Брат, мы голодаем": начинается массовый исход мигрантов из России

Зажрались ссуки привыкли что за них платят. лечат за наши деньги. Не х... им тут делать.

ВФ

Владимир Фердман

так они в Сеул, Дубай уезжают, где заработные платы в 3-6 раз выше. Может тоже сорваться, а на стройках пусть депутаты повкалывают, а то им 7 часов в креслах за 800 000 р. великим трудом показалось еще премию выбили в 500 000р.