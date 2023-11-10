"Брат, мы голодаем": начинается массовый исход мигрантов из России

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Михаил Гринжук
Зажрались ссуки привыкли что за них платят. лечат за наши деньги.  Не х... им тут делать.
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1 д.
АШ
Андрей Шевердин
Попутного ветра в... домой, домой в аулы к ослам и баранам.
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1 д.
ВФ
Владимир Фердман
так они в Сеул, Дубай уезжают, где заработные платы в 3-6 раз выше. Может тоже сорваться, а на стройках пусть депутаты повкалывают, а то им 7 часов в креслах за 800 000 р. великим  трудом показалось еще премию выбили в 500 000р.
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1 д.

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