Двумерные трещины в материалах объяснили механизм внезапного разрушения

Прежде чем предмет внезапно разламывается — будь то экран смартфона, стеклянная пластина или кусок пластика, — в его толще уже долгое время ползёт почти незаметная плоская зона разрушения.
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