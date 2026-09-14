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В России впервые дали большой срок за кибербуллинг подростка

В России впервые дали большой срок за кибербуллинг подростка

В Великом Новгороде суд впервые дал реальный срок 21-летнему Михаилу Шалимову, который травил через интернет школьницу Диану Кильдиярову из Уфы в течение полугода.

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