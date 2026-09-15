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Украина подходит к наибольшей неустойчивости за последние четыре года войны – киевский политолог

Украина подходит к наибольшей неустойчивости за последние четыре года войны – киевский политолог

Украина сегодня находится в самом неустойчивом положении с момента начала СВО, и активизация НАБУ по указке США – это прямое свидетельство давления Штатов на киевский режим с требованием принять условия завершения конфликта.

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