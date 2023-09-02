Россия кошмарит НАТО. Атомная подлодка контролирует штаб-квартиру альянса в Брюсселе
Генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг сообщил о «недопустимых» действиях России. Атомная подлодка ВМФ РФ, «при полном вооружении», фактически контролирует штаб-квартиру [генеральный штаб] альянса, который, напоминаем, находится в Брюсселе, Бельгия.
Комментарии
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...Вот прям интересно.....нато позиционирует себя во всём мире как оборонительный блок......ну так учитесь обороняться......пока что на вас ни кто не нападает.........а не умеете - так не нужно рот разевать, а то может что то и залететь))))))))
Зачем кашмарить эту вошь в очках? Важнее взбадривать их "Большого брата".
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