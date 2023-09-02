Россия кошмарит НАТО. Атомная подлодка контролирует штаб-квартиру альянса в Брюсселе

Леонид Попивняк

...Вот прям интересно.....нато позиционирует себя во всём мире как оборонительный блок......ну так учитесь обороняться......пока что на вас ни кто не нападает.........а не умеете - так не нужно рот разевать, а то может что то и залететь))))))))