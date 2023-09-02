Спички - не игрушка

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Россия кошмарит НАТО. Атомная подлодка контролирует штаб-квартиру альянса в Брюсселе

Россия кошмарит НАТО. Атомная подлодка контролирует штаб-квартиру альянса в Брюсселе

Генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг сообщил о «недопустимых» действиях России. Атомная подлодка ВМФ РФ, «при полном вооружении», фактически контролирует штаб-квартиру [генеральный штаб] альянса, который, напоминаем, находится в Брюсселе, Бельгия.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
...Вот прям интересно.....нато позиционирует себя во всём мире как оборонительный блок......ну так учитесь обороняться......пока что на вас ни кто не нападает.........а не умеете - так не нужно рот разевать, а то может что то и залететь))))))))
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20 час.
ВД
Валерий Денисов
Зачем кашмарить эту вошь в очках? Важнее взбадривать их &quot;Большого брата&quot;.
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10 час.
igor laptev
точно!
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3 час.

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