Главный дипломат Зеленского встретился в Турции с Эрдоганом и Фиданом. Главные темы – война и «зерновая сделка»

Турецкое Anadolu Ajansı пишет о визите в Анкару главы МИД Украины Андрея Сибиги. По данным агентства украинский чиновник встретился с президентом Реджепом Эрдоганом и своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.
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