Театр абсурда
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Театр абсурда

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Чадаев о необходимости применения «Тактического Ягодичного Оружия» в отношении ряда сетевых ЛОМов

На фоне разгона паники (достигшего кульминации прошлой ночью) стараниями авторов ряда популярных Telegram-каналов.

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