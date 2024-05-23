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Русские взяли в плен палача заградотряда ВСУ. Ещё вчера он расстреливал своих же: "Хочу извиниться"

Русские взяли в плен палача заградотряда ВСУ. Ещё вчера он расстреливал своих же: "Хочу извиниться"

Русские бойцы ликвидировали несколько националистов в рядах ВСУ – один из них получил пулю в каску, на которой были рунические символы Третьего рейха.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Отдать этого палача пленным и пусть сами его судят....,приговаривают и исполняют приговор...
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18 час.
СЗ
Светлана Зуева
Пилять,сколько крови на его руках.....😡 а теперь он плачется...на кол эту иуду,пусть помучается
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16 час.

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