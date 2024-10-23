Бригада скорой госпитализировала в детскую больницу ученика школы Невского района Петербурга. 12-летнему мальчику стало плохо во время урока утром 22 октября.
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Бригада скорой госпитализировала в детскую больницу ученика школы Невского района Петербурга. 12-летнему мальчику стало плохо во время урока утром 22 октября.