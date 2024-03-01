В Пуровском районе возводят утепленный ФАП

Деревня Харампур в Пуровском районе скоро обзаведется новым фельдшерско-акушерским пунктом. Здание возводится быстро — из модулей с теплыми трехслойными панелями, которые сохраняют комфортное тепло в помещении даже при -55 градусах.
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