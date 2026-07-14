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Страны Европы призвали лишить МОК финансирования из-за допуска России

Эстония и восемь стран Европы потребовали от еврокомиссара по спорту прекратить выделение средств Международному олимпийскому комитету и другим спортивным организациям, которые отменяют санкции в отношении российских и белорусских атлетов.

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