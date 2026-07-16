Уехавший в США комик Поперечный* признался в любви к России

«Я любил и люблю это место»: Данила Поперечный* ответил на хейт из-за тоски по дому.Популярный стендап-комик Данила Поперечный*, обосновавшийся в Лос-Анджелесе после начала специальной военной операции, вновь оказался в эпицентре обсуждений.
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