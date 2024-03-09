МК: Орбакайте вычеркнули из списка участников праздничного концерта в Кремле

Valeriy Shershkov надо менять взгляды СМИ о бездарных артистах и им подобных, много их развелось ... пора пустое заменить стоящим, содержатнльным , необходимым в жизни ...

Bogdan Stupin А,может, это начало периода выхода из особого летаргического сна ВСЕГО общества? Которое вполне благосклонно воспринимает странное массовое явление наследственности... То бишь, у актеров-режиссеров дети получаются почему-то даже еще более талантливы, чем родители. У министров, депутатов или им равных - отпрыски зачастую тоже оказываются незаменимы на хлебных должностях. Может,наконец, наука найдет достоверное объяснение сему явлению?