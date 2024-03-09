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МК: Орбакайте вычеркнули из списка участников праздничного концерта в Кремле

МК: Орбакайте вычеркнули из списка участников праздничного концерта в Кремле

Певица Кристина Орбакайте должна была принимать участие в концерте ко дню 8 Марта в Кремлевском дворце, однако в последний момент ее вычеркнули из списка выступающих, утверждает МК.

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Комментарии
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Valeriy Shershkov
надо менять взгляды СМИ о бездарных артистах и им подобных, много их развелось ... пора пустое заменить стоящим, содержатнльным , необходимым в жизни ...
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6 час.
Bogdan Stupin
А,может, это начало периода выхода из особого летаргического сна ВСЕГО общества? Которое вполне благосклонно воспринимает странное массовое явление  наследственности... То бишь, у актеров-режиссеров дети получаются почему-то даже еще более талантливы, чем родители. У министров, депутатов  или им равных - отпрыски зачастую тоже оказываются незаменимы на хлебных должностях. Может,наконец, наука найдет достоверное объяснение сему явлению?
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5 час.
irina bugrova
Наконец-то опомнились, в отличие от губернатора Питера Беглова, который организовал концерт этой стрекозы в БКЗ Октябрьский. Вообще непостижимо, что эта дамочка, имеющая американское гражданство, прыгает по сценам России, загребая миллионы на гражданах России.
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4 час.

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