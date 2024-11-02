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Прозоров указал на медийную цель вторжение ДРГ ВСУ в Брянскую область

Прозоров указал на медийную цель вторжение ДРГ ВСУ в Брянскую область

Бывший подполковник украинской Службы безопасности Василий Прозоров прокомментировал недавние события, связанные с попыткой диверсионно-разведывательной группы с Украины проникнуть на территорию Брянской области России.

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