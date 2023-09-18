«Сестре помочь деньгами муж не разрешает, при этом регулярно дает значительные суммы своей матери!»

своей матери мы все обязаны а сестре постольку постольку

Наталья Ленская

Наталья Ленская. Если можешь помочь родному человеку - ПОМОГИ. Ведь это случается не каждый день... В конце концов, если это деньги племяннице к школе- СДЕЛАЙ ПОДАРОК! А такого мужа гони подальше... Нет ничего омерзительнее жадного мужчины!