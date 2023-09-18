Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Белогорцев
    что бы баб промолчала да это бред сумасшедшего всегда и во всем последнее слово будет за нейЖенщина в гневе –...
  • Наталья Ленская
    Наталья Ленская. Если можешь помочь родному человеку - ПОМОГИ. Ведь это случается  не каждый день... В конце концов, ...«Сестре помочь де...
  • Евгений Бузаев
    своей матери мы все обязаны а сестре постольку постольку«Сестре помочь де...

«Сестре помочь деньгами муж не разрешает, при этом регулярно дает значительные суммы своей матери!»

«Сестре помочь деньгами муж не разрешает, при этом регулярно дает значительные суммы своей матери!»

— Сестра заняла у меня в августе денег, чтобы старшую дочь к учебному году собрать, – рассказывает двадцативосьмилетняя Люба.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Бузаев
своей матери мы все обязаны а сестре постольку постольку
Ответить
11 час.
Наталья Ленская
Наталья Ленская. Если можешь помочь родному человеку - ПОМОГИ. Ведь это случается  не каждый день... В конце концов, если это деньги племяннице к школе- СДЕЛАЙ ПОДАРОК!  А такого мужа гони подальше... Нет ничего омерзительнее жадного мужчины!
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх