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Прощай, Джо! О чем говорил уходящий президент в прощальной речи: ни слова о России и Путине

Прощай, Джо! О чем говорил уходящий президент в прощальной речи: ни слова о России и Путине

Ключевые моменты из выступления: - Угроза демократии: Байден заявил, что в США набирает силу «олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния», которая представляет угрозу для демократической системы страны.

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