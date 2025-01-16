Прощай, Джо! О чем говорил уходящий президент в прощальной речи: ни слова о России и Путине

Ключевые моменты из выступления: - Угроза демократии: Байден заявил, что в США набирает силу «олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния», которая представляет угрозу для демократической системы страны.
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