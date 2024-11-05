В Сочи прокладывают сети водоснабжения и канализации в селе Верхнениколаевском Протяженность сетей составит 2,3 тысячи и 2,1 тысячи метров соответственно.
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В Сочи прокладывают сети водоснабжения и канализации в селе Верхнениколаевском Протяженность сетей составит 2,3 тысячи и 2,1 тысячи метров соответственно.