ГИП проверит условия перевозки пассажиров

В течение 10 дней по всей стране полиция проводит операции «Автобус» и «Такси», целью которых является проверка условий перевозки пассажиров и снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта.
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