Украинские диверсанты попытались вторгнуться в Россию в Белгородской области

Минобороны сообщило о пресечении попытки проникновения диверсантов на территорию России. Диверсанты предприняли попытку прорыва на российскую территорию в районах населенных пунктов Сподарюшино и Козинка.
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