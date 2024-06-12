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Мониторная политика: должны ли учителя следить за соцсетями школьников

Мониторная политика: должны ли учителя следить за соцсетями школьников

В Забайкальском крае выпустили приказ, согласно которому читинские учителя должны мониторить социальные сети школьников, чтобы выявлять случаи деструктивного и суицидального поведения, травли и асоциальных явлений.

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