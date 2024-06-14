Первые среди лучших: завершаются вступительные экзамены, просмотры и прослушивания в консерваторию, балетную школу и академию художеств Петербурга

За несколько столетий вокруг первопроходцев выстроена уникальная система, которая ведет талантливых детей из школ искусств в училища и вузы, а оттуда на лучшие отечественные и мировые сцены, в знаменитые галереи и выставочные залы Система дополнительного образования не хобби или досуг, а выбор будущей профессии.