В Тарко-Сале задымление от лесного пожара не превысило норму

В Тарко-Сале 29 июля в воздухе появился запах гари из-за лесных пожаров. Однако на данный момент превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе нет, сообщили в Роспотребнадзора по ЯНАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии