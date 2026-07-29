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В Тарко-Сале задымление от лесного пожара не превысило норму

В Тарко-Сале задымление от лесного пожара не превысило норму

В Тарко-Сале 29 июля в воздухе появился запах гари из-за лесных пожаров. Однако на данный момент превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе нет, сообщили в Роспотребнадзора по ЯНАО.

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