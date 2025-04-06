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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шалимов о «Факеле»: «Скорее всего, будем менять схему и играть короткими передачами – в футбол, который мне нравится»

Новый тренер воронежского клуба высказался после матча Мир РПЛ с «Ахматом» (0:0). — Как прошло знакомство с командой в условиях игры? — Прошло неплохо.

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