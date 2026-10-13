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5koleso.ru

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Из обновленного BMW 7-Series сделали броневик: пуленепробиваемый кузов и необычные системы безопасности

Бронированный BMW 7-Series дебютировал в ранге концепта. В отличие от уже существующего X5 Protection VR6 и других подобных моделей, представленный седан рассчитан на обеспечение защиты от повседневных угроз.

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