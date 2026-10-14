VisionQuest mostly picks up the threads left by WandaVision and Agatha All Along, but it also features a curious callback to Captain America: The First Avenger.
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