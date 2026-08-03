Террорист убил 14 человек на митинге за мир: названы подозреваемые

Террорист совершил нападение на протестующих на митинге против боевых действий на северо-западе Пакистана в воскресенье, в результате чего погибли по меньшей мере 14 человек, в основном гражданские лица и сотрудники полиции, и более двух десятков человек получили ранения, сообщили официальные лица.