Следователями Находкинского ЛО МВД России на транспорте направлено в суд уголовное дело по факту хищения топлива

Сотрудниками отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы Находкинского ЛО МВД России на транспорте в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо жителей Приморского края в возрасте от 29 до 49 лет, которые в составе группы лиц осуществляли хищение нефтепродуктов.
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