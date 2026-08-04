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Rambler&Co: 22% россиян выступили за регулирование криптовалют

Rambler&Co: 22% россиян выступили за регулирование криптовалют

Почти половина россиян (48%) пользуются криптовалютой, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co, проведенного после принятия Госдумой закона о легализации криптовалют в России с 1 сентября 2026 года.

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