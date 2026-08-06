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Coinbase запустила круглосуточную торговлю почти 4000 американскими акциями в Великобритании

Coinbase запустила круглосуточную торговлю почти 4000 американскими акциями в Великобритании

Coinbase запустила круглосуточную торговлю почти 4000 акциями США в Великобритании, расширив свою платформу за пределы криптовалюты и предоставив британским пользователям круглосуточный доступ к американским акциям в будние дни.

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