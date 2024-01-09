За пригоршню иен: режиссер «Человека-бензопилы» создал новую студию

Режиссер «Человека-бензопилы» Рю Накаяма объявил о создании анимационной компании Andraft. Дебютным творением новорожденной кузницы креатива стал минутный ролик для предстоящей коллаборации виртуальной кибер-платформы VSPO! (Virtual eSports Project) и компании Bushiroad, известной по карточной франшизе Cardfight!!! Vanguard.
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