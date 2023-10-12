Первому университету Крыма 105 лет

Крымский Федеральный университет отмечает юбилейную дату-105 лет со дня основания. Это первый университет в Крыму, который начал свою работу в сложные для России времена, во время гражданской войны в 1918 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии