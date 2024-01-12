Офицер Марочко: на Донецком направлении усилились бои в районе Артемовска

Погода стабилизировалась, и обе стороны конфликта усилили боевые действия на Донецком направлении. Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил в своем Telegram-канале об обстановке в районе Артемовска и Часова Яра.
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