«Ах, Лара Крофт, ты была так горяча»: поклонники набросились на Джоли, резко постаревшую после судов с Питтом

Первая красавица Голливуда выглядит уже не столь безупречно, как раньше. Анджелина Джоли и Брэд Питт в фильме «Мистер и миссис Смит» кадр из фильма "Мистер и миссис Смит"Пока неидеальные от природы красавицы требуют от своих пластических хирургов нос и губы «как у Джоли», сама Анджелина выглядит уже не столь привлекательно, как это было еще несколько лет назад.