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Царьград

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Байден пошёл на крайние меры – он готов простить кредиты миллионам американцев

Байден пошёл на крайние меры – он готов простить кредиты миллионам американцев

Байден в предвыборную программу включил пункт закрытия кредитов миллионам жителей Штатов.Амбициозная программа президента США Джо Байдена включает в себя прощение многим жителям Соединённых штатов банковских кредитов.

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