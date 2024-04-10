Байден пошёл на крайние меры – он готов простить кредиты миллионам американцев

Байден в предвыборную программу включил пункт закрытия кредитов миллионам жителей Штатов.Амбициозная программа президента США Джо Байдена включает в себя прощение многим жителям Соединённых штатов банковских кредитов.
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