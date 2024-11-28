Ревнивой смолянке,скинувшей подругу с балкона, вынесли приговор

Жуткое преступление в смоленском посёлке произошло во время празднования Нового года Дорогобужский районный суд рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, который нанесла жительница посёлка Верхнеднепровский Смоленской области, в ночь с 31 декабря на 1 января этого года из ревности скинувшая свою знакомую с балкона квартиры на четвёртом этаже.