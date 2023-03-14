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Разин о будущем в «Северстали»: «Я уже принял решение. Надеюсь, олигархи в Череповце обратят внимание на команду, и она станет топ-клубом»

Андрей Разин в ближайшее время объявит о том, останется ли главным тренером «Северстали». Череповецкая команда проиграла ЦСКА (3:5, 3-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

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